Cal Vinyes, una antiga colònia tèxtil de Balsareny.

L'any 1953 un gran incendi trenca la monotonia de la colònia tèxtil Viladomat. Els magatzems cremen pels quatre costats. El fum ho empudega tot. La sirena sona sense parar, tothom és al carrer. La lluita per salvar la fàbrica és desesperada. Per fi una veu crida: ja no hi queda ningú! Es dona per apagat el foc, i amos i treballadors van a l’església en acció de gràcies.L’incendi, la història d’amor perdut entre el Climent i la Teresa i les irregularitats que en Climent detecta a la fàbrica vertebren Olor de colònia (Edicions de 1984), la novel·la que Sílvia Alcántara va escriure el 2009, i que ara se n'ha publicat la segona edició de la versió de butxaca . En llegim l'inici i veiem el primer capítol de la sèrie que en va fer TV3.Com la bèstia que ensuma el perill, es quedà quiet, encarcarat darrere la porta tancada; la mirada poruga, els llavis premuts amb força eren una esquerda en aquell rostre amarat de suor. Va retenir l’alè. Havia de plantar cara al panteix. Forcejava la maneta de la porta amunt i avall. Una vegada. Una altra vegada. I encara una altra. Res. El forrellat no cedia. El fum ho empudegava tot. S’afluixà la corbata, es descordà el coll de la camisa. L’ofec. L’ofec li rebentava els pulmons. A fora, els magatzems cremaven per tots quatre costats. Les finestres arrenglerades de la quadra dels telers també vomitaven foc. Per damunt de la xemeneia que volia foradar el cel, surava una fumera espessa i negra. La sirena sonava. No parava de sonar. A dalt a la Colònia el repic de campanes tocant a foc esmolava les teulades i feia sortir tothom al carrer. Mentrestant, la resclosa impassible deixava que l’aigua s’escolés mansa riu avall. Els genolls se li doblegaren. Abans de caure, va sentir, a través de la finestreta amb reixes que donava a peu de carrer, una veu que cridava: ja no hi queda ningú! Des de terra colpejava la porta: aquí... sóc a... i mirà enlaire; a través del fum encara va poder distingir els arxivadors: de la A a la F... de la R ala T... i balbucejà: Te... re... sa...© Sílvia Alcàntara© d'aquesta edició: Edicions de 1984, S.L.