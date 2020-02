Santa Eulàlia, a la catedral

Foto: Robert Ramos

La llegenda explica els turments i tortures a què va ser sotmesa Santa Eulàlia per part dels romans quan no va renunciar a la fe cristiana. La nena, perquè només tenia tretze anys, va morir a la creu en forma d'aspa.Santa Eulàlia, nascuda a Sarrià, és una de les dues patrones de Barcelona, i l'Esbart Ciutat Comtal ha convertit la seva història en una espectacle de dansa que es podrà veure a l'interior de la Catedral de Barcelona el dissabte 8 de febrer a les 21 h i el diumenge 9 de febrer a les 16:45 h. Eulàlia és una crònica llegendària, explicada amb passatges literaris que revesteixen els fets històrics documentats que conserva la poesia que caracteritzen les llegendes i posa especial atenció en els valors de llibertat, fidelitat i fermesa en les pròpies creences. L'espectacle, on participen una setantena de persones, és dirigit pel coreògraf Lluís Calduch Ramos i compta amb música de Francesc Cassú i Jordi i escenografia i vestuari de Pau Fernández. Eulàlia es representa des de l'any 2013, any que va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona en Cultura Popular i Tradicional i ofereix una visió actual de la història de la copatrona de Barcelona a través d'un treball interdisciplinari de dansa, música, cant i teatre popular d'arrel tradicional i vol fer arribar a les generacions futures el llegat del nostre patrimoni social i cultural i així mantenir la memòria col·lectiva.El dissabte 8 i el diumenge 9 de febrer de 2020, a les 21 h i les 16:45 h respectivament, a l'interior de la Catedral de Barcelona.L'Esbart Ciutat Comtal porta a escena la llegenda de Santa Eulàlia en un espectacle interdisciplinari de dansa, música, cant i teatre.