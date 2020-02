Acabat de pintar

Foto: Fer Alcalá i Clara Antón

Bre durant la seva intervenció a l'exposició. Foto: Fer Alcalá i Clara Antón

Crajes durant la creació del seu treball per a l'exposició Foto: Fer Alcalá i Clara Antón

Spogo durant la seva intervenció a la Sala Josep Uclés Foto: Fer Alcalá i Clara Antón

Detall del mural de Sm172 a l'exposició Foto: Fer Alcalá i Clara Antón

Un treball mural de Rubén Sánchez Foto: instagram.com/zoonchez

Un mural de Marcos Navarro Foto: instagram.com/marcosnavarroart

La cultura del graffiti va començar als anys noranta relacionada amb el hip hop, dues expressions artístiques que transmetien disconformitat, protesta i lluita social. El graffiti, a més d'emetre missatges reinvindicatius, també dignificava i embellia espais oblidats de les ciutats. La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona reten homenatge a aquesta expressió plàstica amb Recién pintado , una mostra singular comissariada per Spogo i Martí Noy amb seu a la Sala Josep Uclés de Badalona que acull el procés creatiu i les obres de deu artistes del graffiti relacionats amb la ciutat.La primera part de Recién pintado , del 28 de gener a l'1 de març de 2020, té com a protagonista el procés creatiu i l'acció, el fet mateix de pintar. Cada setmana, dos artistes creen els seus treballs en directe a la sala, cadascú al seu espai però oberts a intervencions i diàleg i a la presència del públic, que pot compartir i viure amb els artistes l'evolució de les seves obres i la transformació progressiva de la Sala Josep Uclés en un nou espai ple de colors i formes procedents dels llenguatges artístics de cada artista. Aquest procés de creació és documentat pels fotògrafs Fer Alcalá i Clara Antón.La segona fase de Recién pintado comença el 3 de març, un cop els deu artistes han acabat les seves intervencions, una creació coral amb arrels a Badalona que dura fins al 12 d'abril.Setmana del 28 de gener al 2 de febrer.Bre és un dels primers referents del graffiti i la cultura hip-hop a Badalona. Va començar a pintar l'any 1991 i és membre dels grups internacionals MAC (París) i BAD (Nova York) i actualment compagina els seus treballs d’estudi, murals i esdeveniments, on barreja el color, l'espectacle i les lletres, amb la gestió com a curador de la galeria SGallery.Santiago Jaén, Chan al món del graffiti, va començar a pintar l’any 1992 a Badalona influït pel seu germà gran, Bre. Chan és autodidacta i ha portat el seu treball, marcat per un estil abstracte que inclou tipografies arrodonides i grans contrastos de color, a diversos festivals d'Europa i de LLatinoamèrica i també és membre dels grups internacionals MAC i BAD.Setmana del 4 al 9 de febrer.Crajes és l'alter ego de Jessica Ruiz i Carla Redón, un tàndem artístic inspirat sobretot per la figura femenina que treballa sobre llenç i paper, però també vessa la seva creativitat en el videoart, l'escultura i el mural. El seu projecte per a Recién pintado és un homenatge a una dona oblidada per la història, jutjada i desterrada per la seva ideologia política.Spogo és badaloní i es va formar com a il·lustrador a l'Escola d'Art Pau Gargallo. Des de 2011, ha participat en diversos festivals internacionals, on ha portat tant el seu treball mural de carrer com la producció d'obra d'estudi. Aquesta darrera, amb el seu procés creatiu que conserva un registre del temps i parteix de formes, colors i l'ordre que proporcionen les línies, és la que ha triat per a l'exposició.Setmana de l'11 al 16 de febrer.Dagoe ha viscut a diverses ciutats europees, ha tornat a Badalona i una de les seves obres ha estat inclosa a l'Street Art Museum d’Amsterdam, que s’inaugura enguany. Als seus murals combina imatges i frases carregades de cinisme i d'humor en un estil que funciona com el dels mems per parlar dels seu temps i de la realitat com s'una gran broma.Sm172 treballa amb plantilles, repeticions i capes de color per crear volums amb un llenguatge particular i un segell personal que es fonamenta en la combinació de tipografies i figures a partir de les seves fotografies. El seu treball es pot veure en diverses ciutats d'Europa i en llocs abandonats, on també realitza instal·lacions. Ha participat en diverses fires d’art, festivals d’art urbà i exposicions individuals i col·lectives. El seu projecte per a Recén Pintado parteix de la fotografia, passa per l'edició digital i condueix una imatge cap a l'abstracció.Setmana del 18 al 23 de febrer.Elbi Elim, actualment artista resident al tallerBDN, mostra un clar interès per ocupar l’espai que anomenem buit i és una apassionada de l'arquitectura. La seva obra per a Recién pintado s'inspira en l'edifici que acull la Sala Josep Uclés, creat pels arquitectes José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres Tur, i fusiona escultura i mural perquè formes geomètriques parlin de transformació i moviment.Rubén Sánchez treballa amb la translucidesa, les interseccions entre formes i les paletes de color mediterrànies on personatges propers a l'abstracció interactuen i plantegen una espècie de joc amb l'espectador, el de desxifrar un missatge que pot tenir diverses interpretacions. La seva instal·lació és una cronologia de la seva evolució on l'art mural es fusiona amb l'escultura.Setmana del 25 de febrer a l'1 de març.Juan Chacón va néixer en un barri de París en plena reestructuració, on els solars i els edificis li oferien espais on pintar i desenvolupar el seu estil. L'arquitectura de la seva ciutat natal i de Barcelona són fonts d'inspiració per als seus treballs, que omple de colors, línies musicals, lletres i vocabulari gràfic per crear harmonies que provoquen reaccions visuals.Marcos Navarro se serveix de la natura i la vida animal per criticar i reflexionar sobre el moment que vivim com a civilització i sobre com la societat i els nostres estils de vida afecten de manera destructiva el món on vivim. A Recién pintado reprodueix l’entorn de l’estudi en què treballa, els seus objectes fetitxe, eines, mètodes... on durant la seva intervenció desgrana el seu procés per mostrar en directe com crea la seva obra original.