Després de quatre generacions i vint anys de carrera artística el grup Macedònia s'acomiada de l'escena musical, però ho fa amb un darrer disc, un treball amb cançons dedicades a l'amistat, la consciència ecològica o l'amor. Veiem el videoclip de Papallones, la cançó que dona nom al disc i que retrata l'amor adolescent entre dues noies.Ei, he vist la nena que m'agradai he notat coses a la panxa.Papallones.Ei, jo crec que jo també li agradoque no pot evitar notar-ho.Papallones.No noto res al cap, no noto res al pit,només ho noto aquí, només ho noto aquí.I m'accelero i els pòmuls se'm tunegen vermellososi sento que per dins tot m'embogeixi em costa encara més concentrar-me.Jo vull fer les coses bé però respiro i em falta l'airei tremolo i perdo els papers.Ei, he vist la nena que m'agradai he notat coses a la panxa.Papallones.Ei, jo crec que jo també li agradoque no pot evitar notar-ho.Papallones.No noto res al cap, no noto res al pit,només ho noto aquí, només ho noto aquí.I m'alenteixo, la boca se m’asseca i ja no tinc veui em costa entendre les coses senzilles.M'estic tornant de vidre i no vull trencar-meperò si per casualitat el seu braç fregués el meu braçja l'hauríem liat.Ei, he vist la nena que m'agradai he notat coses a la panxa.Papallones.Ei, jo crec que jo també li agradoque no pot evitar notar-ho.Papallones.I escriuré el meu nom i el seu en un paper,i entre el seu nom i el meu dibuixaréuna papallona aletejant,una papallona aletejant,una papallona aletejant,una papallona.Ei, he vist la nena que m'agradai he notat coses a la panxa.Papallones.Ei, jo crec que jo també li agradoque no pot evitar notar-ho.Papallones.