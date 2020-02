La Bella no vol la Bèstia

"Sense ella no soc res. Amb l'amor li puc cridar i no passa res." Diu la Bèstia. I els nens li etziben: "Li has demanat el que vol de veritat? La tractes fatal. Potser ha marxat pel teu mal geni. Ets dolent."La plataforma Cambia el cuento ha fet un experiment amb el conte de La Bella i la Bèstia, representant-ne algunes escenes per formular-nos aquesta pregunta: "És possible canviar per amor?" Un vídeo que ens empeny a no ser còmplices del maltractament i a ensenyar als joves a reconèixer i frenar l'amor tòxic.És una idea original de Cambia el cuento (que ja va fer aquest experiment amb el conte de La Caputxeta vermella ), produïda per 200 Firlms amb la col·laboració d'Anatomía del Cactus, BHM Producciones i l'Institut Català de les Dones.