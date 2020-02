Feminisme(s) a debat

Gina Rippon, catedràtica emèrita de neurociència cognitiva de l'Aston Brain Centre Foto: James Waller

"Penso que un dels mites amb què m'he trobat més habitualment és el que diu que la neurociència ha demostrat que hi ha diferències evidents entre els cervells d'homes i dones. Parlo de mite, perquè no és el cas." Ho diu Gina Rippon, catedràtica emèrita de neurociència cognitiva de l'Aston Brain Centre (Aston University, Birmingham), que el 27 de febrer inaugurarà el cicle Debats UB: Feminisme(s) que impulsa la Universitat de Barcelona.Rippon exposa en el seu llibre, The gendered brain (Vintage Publishing, 2019) com els esteorotips ens bombardegen des que naixem i com aquests missatges conformen i condicionen les idees que tenim sobre nosaltres mateixos i fins i tot donen forma als nostres cervells. La seva serà una de les conferències –amb debat posterior– amb què la Universitat de Barcelona convida a aprofundir en qüestions com el gènere i el cervell humà; la història i actualitat dels moviments feministes; el paper de les dones en l'economia i el desenvolupament; les dones i el poder; o la violència contra les dones.La Universitat de Barcelona, com ja va fer amb el cicle de debats Catalunya i Espanya, vol ser un punt de trobada de les diferents sensibilitats que existeixen en la nostra societat i afavorir la discussió i l'ús de la paraula per facilitar l'entesa, tenint sempre en compte la visió acadèmica per donar informació i elements d'anàlisi que contribueixin a la reflexió col·lectiva.El cicle Debats UB: Feminisme(s) vol reflectir i celebrar la pluralitat i la diversitat de les dones i dels moviments feministes. A cada sessió del cicle, una persona acadèmica de reconegut prestigi abordarà en una ponència la temàtica escollida i a la taula rodona posterior diverses veus obriran el debat. Totes les sessions del cicle són d'accés gratuït (fins a omplir l'aforament de l'Aula Magna de l'Edifici Històric, on tindran lloc) i es podran seguir en en directe a través d'internet. A més, la Universitat de Barcelona publicarà els debats i intervencions resultants d'aquestes sessions en una nova col·lecció d'Edicions UB, anomenada Debats UB.Sessió inaugural: El cervell generitzat: de com el món canvia el cervell i determina el pensament , a càrrec de Gina Rippon, catedràtica emèrita de neurociència cognitiva de la Universitat Aston (Birmingham).Dijous, 27 de febrer de 2020, 12:30 h, a l'Aula Magna de l'Edifici Històric.Properes sessions:Abril: Què significa ser feminista? Herències del passat i reptes de futur.Juny: Dones, economia i desenvolupament.Setembre: Dones i poder: dones actives en partits polítics?