D'aquí o d'allà, més joves o més grans, d'un ofici o d'un altre. Poden semblar ben diferents però comparteixen una identitat, una força: són dones. Ni més ni menys que una seixantena són les que protagonitzen el videoclip Cossos i forces, que forma part del disc Projecte Fortuna, de Clara Poch i Marçal Cakvet . Un projecte que, a través de la música, reivindica la llibertat individual i col·lectiva, i que té un objectiu clar: "Trencar amb tots aquells patrons limitants que portem inculcats per l'educació, i per aquesta societat ferida i controladora." Veiem el vídeo en què dones com Bel Olid, Ana Polo, Gemma Recoder, Ramia Channel, Roba Estesa, JazzWoman, Sandra Bautista o Ju, de cara al 8 de març i a tots els dies de l'any, ens indiquen una actitud i una direcció: "som-hi, endavant".