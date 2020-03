El nom a la pell,el cor a la mà,la vida en un puny, a puntde volar.Fràgil,corres cap al cim.Sembla que és tan fàcilperò és més lluny del que has escrit.Canvisque no havies previst,que posen a provael que estava decidit.Fràgil,la llum del matí,els àngels no s'han aixecat.Màgic,un silenci anticens fa callar.Canvis,cauen els sentits,sembla que s'escapinsense fi.Sents que és fràgili s'enfila cap al cim.Cada cop més fràgil,fins que cau del paradís.El món al revés,el cel al costat.La vida és un punt en migde l'espai.Sents que és fràgil,s'enfila cap al cimcada cop més fràgilfins que cau del paradís.Venen canvis,sents com cauen els sentits,sembla que s'escapin sense fi.Fràgil,màgic, tu, tu, tu, tu.