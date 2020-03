Liza Minnelli, al cabaret

Liza Minnelli va néixer a Los Angeles el 12 de març de 1946. Filla de l'actriu Judy Garland i el director Vincente Minnelli, va començar al món de l'espectacle de ben petita apareixent en pel·lícules on participava la seva mare i d'adolescent en diversos muntatges de Broadway. L'any 1972 va protagonitzar Cabaret, l'adaptació cinematogràfica dirigida per Bob Fosse del musical del mateix nom que Fred Ebb i John Kander havien estrenat el 1966, una interpretació guardonada amb l'Oscar a la millor actriu. Veiem com cantava i ballava en un dels números musicals més coneguts de la pel·lícula, Mein Herr.You have to understand the way I am, mein Herr.A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr.So I do, what I do. When I'm through, then I'm through.And I'm through, toodle oo.Bye bye mein lieber Herr, farewell mein lieber Herr.It was a fine affair, but now it's over.And though I used to care, I need the open air.You're better off without me mein Herr.Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why mein Herr.I've always said that I was a rover.You mustn't knit your brow.You should have known by now, You'd every cause to doubt me mein Herr.The continent of Europe is so wide, mein Herr.Not only up and down, but side to side, mein Herr.I couldn't ever cross it if I tried, mein Herr.But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile.Man by man.Bye bye mein lieber Herr, farewell mein lieber Herr.It was a fine affair, but now it's over.And though I used to care, I need the open air.You're better off without me mein Herr.Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why mein Herr.I've always said that I was a rover.You mustn't knit your brow.You should have known by now, You'd every cause to doubt me mein Herr.Bye bye mein lieber Herr.Auf wiedersehen, mein Herr.Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei.Du kennst mich wohl, mein Herr.Ach, lebe wohl, mein Herr.Du sollst mich nie mehr sehen mein Herr.Bye bye mein lieber Herr.Auf wiedersehen, mein Herr.Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei.Mein Herr... bye bye!Bye bye mein lieber Herr.Farewell mein lieber Herr.It was a fine affair, but now it's over.And though I used to care, I need the open air.You're better off without me.You'll get on without me, mein Herr