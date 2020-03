Baricco i Carrión, del CCCB a casa

Alessandro Baricco i Jorge Carrión Foto: CCCB

L'escriptor i investigador Stefano Mancuso Foto: Lewis Joly / CCCB

Amb la finalitat de contribuir a la contenció del coronavirus i d'acord amb les mesures decretades pel govern de la Generalitat de Catalunya i a, el CCCB ha tancat les seves portes i ha suspès totes les activitats presencials. Amb tot, i fent un esforç per no aturar l'activitat, a més de reprogramar els esdeveniments previstos o adaptar-los al context actual, en la mesura del possible ofereix la possibilitat d'assistir virtualment a algunes activitats.El dilluns 16 de març, a les 18:30 h, el CCCB havia programat una conversa entre l'escriptor i assagista italià Alessandro Baricco i l'escriptor Jorge Carrión que, en el marc de la gran exposició Gameplay. Cultura del videojoc , s'havia de centrar en videojocs i insurrecció i en com s'introdueixen en la nostra vida diària mecanismes i tecnologies de gamificació suposadament pensats per facilitar-nos l'existència. Però en el context actual d'emergència sanitària, Baricco i Carrión parlaran (des dels seus respectius confinaments) sobre aquesta situació inèdita, el seu significat i les conseqüències que la crisi generada per l'expansió del Covid-19 pot tenir a escala global.La xerrada ha estat enregistrada prèviament per garantir-ne a qualitat tècnica i s'emetrà a l'hora prevista. Podeu seguir-la des de casa aquí:El dijous 19 de març, també a les 18:30 h, el CCCB oferirà en les mateixes condicions la conferència Futur vegetal , a càrrec de Stefano Mancuso i presentada per David Guzmán. Mancuso és un ferm defensor de la intel·ligència de les plantes. En la seva llarga trajectòria ha revelat la capacitat que tenen d'entendre el seu entorn i de comunicar-se. A partir de l'estudi del seu comportament i organització, l'escriptor i investigador proposa com hauria de canviar la nostra percepció del món vegetal i quin impacte hi tindran els efectes del canvi climàtic.