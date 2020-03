El Sant sopar, cancel·lat

2. Guernica, Guernica, Picasso / José Manuel Ballester.





5. El tres de maig,

El tres de maig, Goya / José Manuel Ballester.

Com seria la sala de Las Meninas sense meninas? O el Sant sopar sense ningú a taula? El pintor i fotògraf José Manuel Ballester (Madrid, 1960), Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura, a la seva sèrie Espacios ocultos ha tret les persones dels grans clàssics de la història de l'art per deixar l'escenari buit. És a dir, perquè l'escenari, despullat del significat que li atribuïm, passi a ser el protagonista absolut. Per aconseguir-ho, Ballester, que ha estat treballant durant deu anys en aquest projecte, ha depurat l'escena amb Photoshop, per després repintar els espais eliminats. Aquí teniu una mostra del resultat.Las Meninas, Velázquez / José Manuel Ballester.Estudi de l'artista, Vermeer / José Manuel Ballester.L'embarcament de santa Paula, Claudio de Lorena / José Manuel Ballester.Els caçadors a la neu, Brueghel / José Manuel Ballester.L'Anunciació,Giotto / José Manuel Ballester.El rai de la medusa, Géricault / José Manuel Ballester.Crist crucificat, Velázquez / José Manuel Ballester.L'Anunciació, Da Vinci / José Manuel Ballester.L'art de la pintura, Vermeer / José Manuel Ballester.El naixement de Venus, Botticelli / José Manuel Ballester.El jardí de les delícies, El Bosco. José Manuel Ballester.