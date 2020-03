Laura Garcia Jordan

El cafè amb llet té gust de cafè amb llet i punt.Miro endins per poder mirar cap algun lloci a estones em trobo i m’hi trobo bé.I per fora criden: connectaaaaaaa't!!!!Ho faig i faig ioga, pilates, canto,cuino, cuso i descuso coses.Em perdo per les xarxes i no m’imagino res, no puc.Si no ho fas, no hi ets avui!!!! Connectaaaaaaa't!!!!No cridis!! Crido en silenci.Saps? Miro cap endins i m’hi quedo una estona.S’hi està bé aquí, sí.I no faig res.El cafè amb llet té gust de cafè amb llet i punt. *Reubicació : En el llenguatge emocional situar un cap, un cos i un cor en un indret determinat. Per exemple, una tristor i una alegria ubicades al dit petit de la mà esquerra.