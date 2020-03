Els tres músics confinats

El Klaus i el Rai toquen amb els Buhos, un la trompeta, i l'altre, el baix, i just havien de començar una gira amb Nil Moliner que s'ha vist ajornada. El Guillem , el trombó a Doctor Prats. Els tres, així espontàniament, han creat un petit grup (que no té desperdici) per aquests dies de confinament, Stay homas "Som companys de pis, i aquesta iniciativa ha sortit de viure plegats aquí a l'Eixample", ens explica en Klaus. "Un dels primers dies del confinament, mentre fèiem un vermut al balcó amb la guitarra, vam començar a cantar, i vam fer la primera lletra, Coronão, inventant-nos-la una mica del portuguès. El dia següent, en vam fer una altra, i així, ens vam proposar de fer-ne una cada dia.""Ens llevem al matí, fem un cafè, ens comencem a plantejar quin tipus de ritme, d'estil, què podria dir la lletra, quins acords, quina melodia, i si ens vindria de gust que hi hagués una col·laboració, que és el que fem posant el mòbil a la pantalla. A la tarda, abans que es pongui el sol, perquè de dia és maco, ho gravem i ho pengem. Estem tot el dia tocant i a vegades, quan acabem, els veïns ens aplaudeixen." Us convidem a escoltar-los tocar el tema que van escriure en el sisè dia d'estar confinats, Gotta Be Patient, en què participa virtualment Judit Neddermann, i us ensenyem els vídeos que han fet fins ara.I just wanna see my friends,I wanna walk the streets again.But I gotta be patientLet's enjoy this confinationI just wanna feel your love'Cause Instagram is not enought for meSo I gotta be patientLet's enjoy this confinationBut everyday we'll sing a songTo make you danceUntil this endsI wanna see my friends,I wanna walk the streets again.But I gotta be patientLet's enjoy this confination.Si tens ganes de sortir,ho sento però no pots,t'hauràs de quedar a dins.Però amb els vídeos d'aquests treshe sigut molt feliç,podríem viure així.Ai, aquest virus que tenimtambé ha aconseguit que ens unim.I just wanna see my friends,I wanna walk the streets again.But I gotta be patientLet's enjoy this confinationBut I gotta be patientLet's enjoy this confinationBut I gotta be patientLet's enjoy this confinationDia 1, Coronão.Dia 2, Confination Songs II, amb Sr. Wilson.Dia 3, Confineo.Dia 4, Cobeat19, amb Panxo (Zoo Posse).Dia 5, Confinavirus, amb El Pony Pisador.Dia 7, En Primavera, amb Ahyvin Bruno.Dia 8, Si puedes, quédate, amb Maria José Llergo.