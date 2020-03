"En el primer dia de l’estat d’alarma, començo una sèrie de miniatures per a piano dedicades a totes aquelles persones que pateixen pel coronavirus", escrivia el pianista i compositor Albert Guinovart el 15 de març a les seves xarxes socials. És des de llavors que, davant la pandèmia mundial que vivim, cada dia interpreta una obra d'un minut. Us convidem a escoltar les que ha tocat fins ara, començant per la primera.