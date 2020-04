Cadena 100 i el productor Pablo Cebrián han impulsat una nova versió del clàssic de Dúo Dinámico, en què els beneficis aniran destinats a Cáritas. Hi participa Pedro Guerra, Manuel Carrasco, Rosana, Rozalén, Mikel Erentxun, Nil Moliner, David Bisbal, Despistaos, Álvaro Soler, Andrés (Dvicio), Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Otero, David Summers, Álex Ubago, Diana Navarro, Ele, Georgina, India Martínez, Iván (Efecto Pasillo), José Mercé, Josemi Carmona, Melendi, Pastora Soler, Pitingo, Rulo, Sofila Ellar, Susana (Efecto Mariposa) i Vanesa Martín.Cuando pierda todas las partidas,cuando duerma con la soledad,cuando se me cierren las salidasy la noche no me deje en paz.Cuando sienta miedo del silencio,cuando cueste mantenerme en pie,cuando se rebelen los recuerdosy me pongan contra la pared.Resistiré, erguido frente a todo,me volveré de hierro para endurecer la piel.Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,soy como el junco que se doblapero siempre sigue en pie.Resistiré, para seguir viviendo,soportaré los golpes y jamás me rendiré.Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,resistiré, resistiré.Cuando el mundo pierda toda magia,cuando mi enemigo sea yo,cuando me apuñale la nostalgiay no reconozca ni mi voz.Cuando me amenace la locura,cuando en mi moneda salga cruz,cuando el diablo pase la facturao si alguna vez me faltas tú.Resistiré, erguido frente a todo,me volveré de hierro para endurecer la piel.Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,soy como el junco que se doblapero siempre sigue en pie.Resistiré, para seguir viviendo,soportaré los golpes y jamás me rendiré.Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,resistiré, resistiré.