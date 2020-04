Recursos per al confinament

Foto: Miki Fath

El confinament ha suposat un trencament en les rutines de les famílies i la Fundació Collserola (titular de les escoles Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Avenç i Ramon Fuster), pensant en la seva comunitat educativa però fent-ho extensiu a tothom, ha publicat al web #JoemquedoaCasa diferents propostes per ajudar a fer front a aquesta situació excepcional. #JoemquedoaCasa s'hi troben recomanacions de salut, d'estudi per etapes educatives (han elaborat una guia específica per a infants d' infantil i primària i una altra per als de secundària i batxillerat) però també documents de suport per a la gestió emocional del confinament. En recollim catorze idees.Cal parlar de manera sincera sobre què està passant tenint en compte l'edat dels nens i nenes a qui ens dirigim i respondre amb claredat les preguntes que ens facin. Abordar-ho de manera natural, amb el vocabulari adequat i ajustat a la realitat, evita la por i ansietat que poden anar associades a aquest tipus de situacions.Durant el confinament també s'ha de tenir en compte l'estructuració de l'espai. Seria important que ampliéssim els espais dels infants, però que mantinguem espais reservats per als adults i altres de compartits.S'ha de destacar la rellevància de realitzar exercici físic diàriament. Si casa vostra disposa d'espais exteriors, aprofiteu-los al màxim i, si no en té, se n'han d'habilitar a l'interior. És bo explicar que es fan excepcions (potser ara els infants podran córrer dins de casa, saltar al sofà, anar amb patinet...) perquè s'entén que és una situació excepcional.Aquests dies a casa també poden ser una bona oportunitat per consolidar hàbits o implicar els més petits en tots els aspectes de la vida quotidiana. Ho poden fer cooperant en el manteniment de l'ordre i la neteja dels seus espais o col·laborant a la cuina, ja que a través de les receptes els infants poden entrenar la creativitat i moltes altres capacitats i habilitats i es fomenta l'interès per l'alimentació.És fonamental continuar estimulant estones de joc però no ha de ser sempre dirigit. Les estones d'activitat autònoma són necessàries per fomentar la creativitat dels infants i ajudar-los a elaborar les seves inquietuds. Una bona manera de fomentar aquesta autonomia és tenir espais preparats i materials accessibles.És important trobar estones per als jocs de taula, la música, mirar sèries o pel·lícules, cuinar, fer exercici i altres activitats d'oci que puguem compartir, però també reservar moments en què cadascú pugui gaudir d'allò que més li agradi i els i les adolescents puguin parlar amb els seus amics i amigues amb privadesa.Passar tants dies a casa pot generar tensions en les relacions entre els membres de la família. Per això, cal cuidar molt el llenguatge, procurar buscar moments de descans dels adults, ser conscients i compartir els neguits que la situació genera en els i les adolescents encara que no ho manifestin i carregar-se d'una dosi extra de paciència i sentit de l'humor.És aconsellable pactar un horari o un temps d'ús de les pantalles (incloent-hi tots els dispositius: televisió, telèfon, iPad, ordinador, videojocs…) en funció de l'edat. Cal decidir, negociant-ho amb els joves, una hora límit d'ús tant de mòbil, com de tauleta, ordinador, o consoles per respectar i fomentar uns bons hàbits de son i vetlla.Si sorgeixen l'oportunitat i el moment adequats, és bo reflexionar conjuntament amb els nois i noies sobre què representen avui dia les xarxes socials, les connexions i tot allò que ens permeten fer, i també sobre les possibles dependències que poden esdevenir-ne.És recomanable prendre's aquesta situació com una oportunitat per als fills i filles d'aprendre d'una manera diferent i, sobretot, d'avançar en autonomia i responsabilitat.En el cas dels alumnes de secundària i batxillerat, és bo dividir les tasques escolars que es puguin fer a casa en nivells de dificultat i ordenar-les de forma adequada. Convé començar amb les de dificultat intermèdia quan el nivell de concentració encara no és massa elevat, continuar amb les més difícils i deixar les més fàcils per al final quan l'atenció comença a baixar. També és important intercalar petits descansos cada hora per reduir el cansament acumulat.Durant el temps que duri el confinament, cal incloure en l'horari dels més petits les tasques que l'escola proposa, sempre consolidant aspectes que s'han treballat a classe i tenint en compte les situacions de cada família.Les mesures de distanciament social fan molt necessari poder mantenir la comunicació amb la resta de persones durant aquest període de confinament. És un aspecte a tenir en compte per a tots els membres de la família, també per als nostres fills i filles. Si la relació amb el grup d’amics ja és molt important durant l’adolescència, serà imprescindible que en moments com aquest en què no poden tenir-hi contacte físic puguin tenir-lo de forma virtual.És bo diferenciar entre els horaris i les rutines d'un dia entre setmana i els del cap de setmana. Per diferenciar-los, podem fer els àpats en un espai diferent de la casa, fer trobades en línia amb els amics i amigues, fer propostes culinàries diferents, fer sessions de cinema amb crispetes, alguna celebració o anar a dormir més tard.