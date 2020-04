Els membres del Cor Vivace, des de casa, han volgut dedicar una cançó als professionals sanitaris i dels serveis essencials que durant el confinament tenen cura de tots nosaltres, i ho han fet amb una adaptació del clàssic Don't stop me now, de Queen.I tu que no et pots confinar dins de casa i surts al carrer:Ja està bé! Sigues solidari:ves cap a casa i queda-t’hii no surtis més,no surtis més.Si us plau, queda’t a casa,queda’t a casa.És dur, pot ser molt avorrit,però t’aguantes perquè és el que hi hai no, no pots sortir.Mira el costat bo,t'aixeques tard, no et treus el pijama,no està tan malament, el confinament.I si tens un gosel pots passejar,al súper pots anara a comprarUn metre sempre cal deixarentre tu i qui tinguis a la cua al davant.No surtis més!Posa't una pel·li,posa't a llegir.No surtis més!Aprofita que tens tempsper jugar amb els teus fills.No surtis més,vinga, queda’t a casa.No surtis més,vinga, queda’t a casa,a casa t'has de confinar.Oh, yeah!No em facis un petó,fes-me'l virtualment.Connecta a les xarxes socials,la gent té un enginy brutalper passar la quarantena d'allò més bé.No surtis, no surtis,no, no,queda't, queda't a casa.No surtis, no surtisi no te la juguis.No surtis més!Tingues les mans netesi surt al balcó.No surtis més!Fes una cassoladacontra el Borbó.No surtis més,vinga, queda’t a casa.No surtis més,vinga, queda’t a casa.I queda't a casa ja,no surtis,no, no, no, no surtisi queda't a casa jano surtis,no, no, no, no surtisi queda't a casa,queda't a casa ja.Tot anirà bé.Queda't a casa.Jo em quedo a casa.