La promesa

Foto: Facebook Mazoni

Sento cantar les granotes des del meu llit.Anuncien la pluja que ha de veniri els seus cants omplen la nit de veritats,de certeses mil·lenàries i ancestrals.No són promeses buides invisibles, no.No et diré que anirà béperquè és el que diu la gentquan no et vol ajudar.Jo et diré mirant-te als ullsque si no surt com has pensatem tindràs al teu costat.No t'espolsis la gent amb paraules amables,no defugis problemes culpant els altres.Ni la natura és sàvia ni la gent bona perquè sí,però si ens tenim a prop potser trobarem un camí.Sense optimismes fàcils però amb valentia.No, no et diré que anirà béperquè és el que diu la gentquan no et vol ajudar.Jo et diré mirant-te als ullsque si no surt com has pensatem tindràs al teu costat.No, no et diré que anirà béperquè és el que diu la gentquan no et vol ajudar.Jo et diré mirant-te als ullsque si no surt com has pensatem tindràs al teu costat.