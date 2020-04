Que sempre sigui 23

Foto: Kévin Langlais

La Llibreria La Tribu és una de les impulsores del manifest Foto: Llibreria La Tribu

Enguany no ens trobarem a les places, carrers i llibreries per remenar, triar i comprar llibres per Sant Jordi, però aquesta circumstància potser és una oportunitat que cal aprofitar per anar cap a una nova manera de fer. Un total de 14 llibreries cooperatives de l'àrea metropolitana de Barcelona s'han unit per impulsar la campanya Sempre és 23 , que vol donar visibilitat al sector del llibre més enllà del dia de Sant Jordi i enfortir el paper de les llibreries durant tot l'any.Les llibreries impulsores d'aquest manifest són Nou Rals, Llibreria Sendak, Espai Contrabandos, La Carbonera, La Ciutat Invisible, Rocaguinarda, La inexplicable, Pati Blau Llibres, La Capell, Pebre Negre, La Impossible, La Tribu, Llibreria Synusia i La Raposa (a través d' aquest mapa en podeu consultar la localització), però s'hi han adherit des d'altres llibreries fins a autors, editors i lectors. Sempre és 23 , a més de la desestacionalització de Sant Jordi, vol fer visible la manera de concebre el seu ofici i de treballar que tenen les llibreries cooperatives, una xarxa que no es basa en la competència sinó que, col·laborant, contribueix al desenvolupament d'un ecosistema cultural proper i arrelat al territori.A partir del mes de maig, hi ha previst un programa d'activitats mensuals pensat per donar a conèixer les diferents llibreries cooperatives i el seu projecte.