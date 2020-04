Manu Guix, Cesk Freixas, Joan Rovira, Guillem Solé, Paula Valls, Joan Masdéu, Sau30, Salva Racero, Natxo Tarrés, Pupil·les, Gemma Humet, Jordi Ginesta, Ariadna Vieyra, Alessio Arena, Àlex Pérez, Tildo Muxart, Jos Racero, Miquel Abras, Sara Pi i dos nens: Jan i Ada Racero. De tots ells són les veus que canten Un Sant Jordi diferent, una cançó creada per Salva Racero, Xasqui Ten i Lídia Coll.La primera primavera masoveradel nostre obligat confinament.Com aquella donzella,abans que el drac apareguera,li deia amb fermesa al cavaller:Dona’m una llançavèrtex d’esperança,fruit del nostre amor.Passarem juntsun Sant Jordi diferent,amb l’anhel de la nostra gent,confinats entre quatre parets.Junts, sense roses al carrer,però amb un llibre molt potent,que avui porta per nom: tot anirà bé.Cal confiar i no perdre mai l’esperança.Un nou demà es construeixsempre a certa distància.Des del present, poder-ne ser conscient.Serà el moment d’actuar ben diferent.Llargues hores d’incertesa,mentre la tristesafesteja la nostra captivitat.Floriran més primaveres,sorgiran noves donzelles,que s’alçaran valentes per cridar:Dona’m una llança,vèrtex d’esperança,fruit del nostre amor.Passarem juntsun Sant Jordi diferent,amb l’anhel de la nostra gent,confinats entre quatre parets.Junts, sense roses al carrer,però amb un llibre molt potent,que avui porta per nom: tot anirà bé.Desperta’t, aixeca’t, celebrem,junts cantem per un Sant Jordi diferent.El drac si vols pots vèncer: sols depèn de tu.Un Sant Jordi diferent,amb l’anhel de la nostra gent,confinats entre quatre parets, i junts,sense roses al carrerperò amb un llibre molt potent,que avui porta per nom: tot anirà bé.Desperta’t, aixeca’t, celebrem,junts cantem per un Sant Jordi diferent.Desperta’t, aixeca’t, celebrem,junts cantem per un Sant Jordi diferent.