Des de la seva casa de Florida, Rod Stewart i la seva filla Ruby han fet un petit concert en què han tocat Ooh La La, Love Is, han versionat Dirty Old Town i Swing Low, Sweet Chariot, i, amb la seva dona, Penny Lancaster, i els seus fills petits, Aiden i Alistair, han entonat plegats Forever Young. Aquesta actuació ha estat emmarcada a la campanya Together At Home , que recapta fons per a la investigació del coronavirus.