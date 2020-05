De visita al MNAC

Foto: Museu Nacional d'Art de Catalunya

Captures de l'aplicació Second Canvas del MNAC

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ofereix un munt de recursos en línia per "visitar" les seves sales i col·leccions, per descobrir les històries que s'amaguen darrere d'obres concretes i passar bones estones en família submergits en l'univers artístic, i tot, des de casa.Un dels primers entrebancs a l'hora de visitar una col·lecció tan extensa com la del MNAC és saber per on començar. Una de les propostes del museu és fer-ho a partir dels itineraris virtuals temàtics que han preparat i que ens apropen a la realitat de les dones artistes, als llibres i la lectura en les obres d'art del seu fons o a la relació entre la música i les natures mortes, un itinerari que compta amb la col·laboració d'estudiants de l'ESMUC, que s'han inspirat en algunes obres i les han reinterpretat musicalment.Si, per contra, es vol conèixer la col·lecció lliurement i deixar-se endur per la curiositat, l'espai del MNAC al projecte Google Arts & Culture permet endinsar-se a les sales del museu a cop de clic i gaudir-les en el seu context museogràfic. Alhora, aquest projecte ofereix més de 1300 obres indexades i digitalitzades en alta resolució amb què cadascú pot elaborar una galeria particular.Una altra de les opcions per conèixer la col·lecció del MNAC és l'aplicació Second Canvas (disponible per a Android iOS ), una eina per explorar algunes obres del museu en súper alta resolució, a través de cinc tipus de retrat: el donant, la burgesia, els artistes, l'autoretrat i el retrat social.Visitar el MNAC, encara que sigui virtualment, també vol dir escoltar la veu d'experts, poder donar un cop d'ull als espais que normalment no són oberts al públic i descobrir com treballen els professionals de diferents especialitats que hi tenen cabuda. Aquest i la resta de vídeos es poden trobar en aquest enllaç El MNAC vol arribar a tots els públics, entesos o no tant, grans, petits i mitjans, i ho fa amb un ampli ventall de trencaclosques, jocs de memòria, sopes de lletres, mots encreuats... i tot dins l'univers artístic. A Una mà de contes , s'hi troben l'art i la imaginació. Són vint històries inspirades en obres com La Vicaria , de Marià Fortuny, o Poble escalonat , de Joaquim Mir, que formen part dels recursos educatius del MNAC i que es poden consultar des de casa, com les làmines per pintar descarregables fetes a partir dels dibuixos de Xavier Gosé.