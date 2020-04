Ballar separats, ballar junts

Marià Huguet va néixer a Terradelles (Pla de l'Estany), va formar-se a la Royal Ballet School de Londres i des de 2016 forma part del ballet d'Hamburg. A Unknown Epoch, comparteix un banc, la gespa, un pont amb la ballarina Olivia Betterige, de la mateixa companyia. Els espais són compartits, però no el temps: ballen junts però separats una coreografia del ballarí i coreògraf Marcelino Libao amb música d'Arnold Schönberg.Libao explica que en un dia assolellat va anar (sol) a un parc de la ciutat i va deixar-se endur per la música que sonava aleatòriament a Spotify i es va sentir commogut especialment pel Nocturn per a cordes i arpa del compositor austríac. D'aquesta emoció en va sorgir Unknown Epoch (Època desconeguda), un pas de deux impossible en temps de confinament que va ser interpretat (amb totes les mesures de seguretat necessàries pel fet de fer servir els mateixos espais) pels seus dos amics i companys ballarins.