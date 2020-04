Ballar amb Picasso

"No vaig començar a ballar fins als 11 anys. Practico un estil de dansa que va començar amb el rap underground de Memphis, i aquella música, la manera com es produïa, ens va donar un cert equilibri. Quan tenia cap a 16 anys vaig començar a fer ballet: vam fer un tracte amb el director artístic, que nosaltres ensenyaríem hip hop i ells ens ensenyarien ballet. Així és com va passar. Com a artistes i ballarins, ho percebem tot com a art.»És el que explica el ballarí Charles "Lil Buck" Riley, format en dansa clàssica i especialista en jookin, un estil de dansa urbana nascut a Memphis, la ciutat on va créixer. En aquesta coreografia es mou al so de la música per les sales de la Fundació Louis Vuitton de París, un edifici ideat per Frank Gehry, on, mentre va durar l'exposició Icons f Modern Art (Icones de l'Art Modern), s'exhibien obres de Matisse, Picasso, Degas, Renoir..., totes elles de la Col·lecció Shchuckin.La música és dels compositors Evgueni i Sacha Galperine, i forma part de la banda sonora original de la pel·lícula Madame Bovary (2015), dirigida per Sophie Barthes.