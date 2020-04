La cantant Paula Valls i Joan Solana, conegut pel seu projecte electro-visual-pop Jolly Damper , es van conèixer en una jam session en què diversos músics versionaven Amy Winehouse. A partir d'aquí van començar a col·laborar plegats: fa un any, al concert en què Damper presentava el seu EP a l'Apolo, van interpretar junts Life On Mars? Una versió que podria haver quedat allà, en aquell concert, però que ara, mentre preparen una cançó que es presentarà l'estiu, l'han volgut recuperar i gravar.Confinada a Manlleu amb la seva família, Paula Valls n'ha enregistrat la veu, i Jolly Damper, que ara viu amb el seu germà Víctor Solana –que és qui ha gravat la bateria–, s'ha encarregat dels teclats i dels sintetitzadors. Mentre anaven fent videotrucades per enfilar la verisó, se'ls va ocórrer acompanyar-ho d'un vídeo que ha gravat, per una banda, el pare de Paula Valls, Xevi Valls, que és fotògraf, i per altra, Alba Barrera, que és la parella del Víctor -estan tots tres confinats junts-. El vídeo ha estat editat per Joan Hurtado.It's a God-awful small affairTo the girl with the mousy hairBut her mummy is yelling noAnd her daddy has told her to goBut her friend is nowhere to be seenNow she walks through her sunken dreamTo the seat with the clearest viewAnd she's hooked to the silver screenBut the film is a saddening boreFor she's lived it ten times or moreShe could spit in the eyes of foolsAs they ask her to focus onSailors fighting in the dance hallOh man, look at those cavemen goIt's the freakiest showTake a look at the lawmanBeating up the wrong guyOh man, wonder if he'll ever knowHe's in the best selling showIs there life on Mars?It's on America's tortured browThat Mickey Mouse has grown up a cowNow the workers have struck for fame'Cause Lennon's on sale againSee the mice in their million hordesFrom Ibiza to the Norfolk BroadsRule Britannia is out of boundsTo my mother, my dog, and clownsBut the film is a saddening bore'Cause I wrote it ten times or moreIt's about to be writ againAs I ask you to focus onSailors fighting in the dance hallOh man, look at those cavemen goIt's the freakiest showTake a look at the lawmanBeating up the wrong guyOh man, wonder if he'll ever knowHe's in the best selling showIs there life on Mars?