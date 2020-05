Manu Chao canta amb Stay Homas

Des que va començar el confinament que en Klaus, el Rai i el Guillem, tres músics que comparteixen pis a l'Eixample, escriuen cançons, d'estils ben diversos, sobre el que senten en aquesta situació tan excepcional. En els seus vídeos sovint hi col·laboren d'altres músics, que apareixen a la pantalla del mòbil que un d'ells aguanta i ensenya. Una de les darreres participacions ha estat la de Manu Chao. Us animem a gaudir d'aquesta actuació i de totes les altres que han fet fins ara (i que les trobareu reunides en el llistat que us hem preparat aquí sota).En la plazuela no se puede correr,en la maceta no se puede crecer,piensa que en los sueños siempre puedes viajar,rompe los muros que no puedas saltar.¿Y ahora qué vamos a hacer con el silencio?Y yo en la noche ya no puedo dormir,de los recuerdos no se puede vivir.Cuéntame ese cuento del mundo en movimiento,no me quiero arrepentir.¿Y ahora qué vamos a hacer con el silenciocuando suene la campana de la libertad?Todo llegará.Todo llegará.Todo llegará.Todo llegará.Cada día me miro en un mundo al revés.Cada día me veo en un mundo tan fierro.Cada día yo lucho para no decaer.Cada día yo río para no despreciar.Todo llegará.Todo llegará.Todo llegará.Todo llegará.¿Y ahora qué vamos a hacer con el silenciocuando suene la campana de la libertad?Cançó 1, Coronão.Cançó 2, Confination Songs II, amb Sr. Wilson.Cançó 3, Confineo.Cançó 4, Cobeat19, amb Panxo (Zoo Posse).Cançó 5, Confinavirus, amb El Pony Pisador.Cançó 6, Gotta Be Patient, amb Judit Neddermann.Cançó 7, En Primavera, amb Ahyvin Bruno.Cançó 8, Si puedes, quédate, amb Maria José Llergo.Cançó 9, The Bright Side, amb Josep Montero (Oques Grasses).Cançó 10, No hay nada que hacer.Cançó 11, Estamos mal, amb el Kanka.Cançó 12, Volveré a empezar, amb Nil Moliner.Cançó 13, Hasta que amaine, amb Ciudad JaraCançó 14, In the End.Cançó 15, A la salida, amb Sara Socas.Cançó 16, Del revés, amb Sofia Ellar.Cançó 17, Eso no, amb Green Valley.Cançó 18, Slow Down, amb Macaco.Cançó 19, Anything At All, amb Lia Kali.Cançó 20, Te lo digo, Jimmy.Cançó 21, Cumpleaños.Cançó 22, Ya no puedo más, amb Sílvia Pérez Cruz.Cançó 23, Feelings, amb Kyne.Cançó 24, Les merdes.Cançó 25, Todo llegará, amb Manu Chao.