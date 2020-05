Clara Peeters, una pintora pionera

Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Clara Peeters va ser una pintora flamenca especialitzada en natures mortes i és considerada la iniciadora d'aquesta temàtica als Països Baixos. La seva biografia és pràcticament desconeguda, però la informació que s'extreu de les seves pintures fa pensar que devia néixer cap al 1590 i que va desenvolupar la seva carrera a Anvers. Segurament, la seva dedicació al gènere del bodegó va ser condicionada per les limitacions que s'imposaven a les dones artistes de l'època, però la distribució de la seva obra, documentada en importants col·leccions com la de Diego Mexía, marquès de Leganés, fa pensar que Peeters era una artista reconeguda. Fem un recorregut per l'obra d'aquesta pintora pionera.Natura morta amb romaní, vi, joies i una espelma encesa, 1607.Natura morta amb peix, espelma, carxofes, crancs i gambes, 1611.Natura morta amb copa de plata daurada, ametlles, fuits secs, llepolies, panets, vi i gerra de peltre, 1611.Taula parada amb saler, tassa daurada, pastís, gerra, plat de porcellana amb olives i aviram rostit, cap al 1611.Natura morta amb esparver, aus, porcellana i petxines, 1611.Natura morta amb flors i copes daurades, 1612.Natura morta amb peixos, gambes, ostres i crancs de riu, entre 1612 i 1621.Natura morta amb formatges, ametlles i pretzels, cap al 1615.Possible autoretrat de Clara Peeters, cap al 1618.Composició de flors, data desconeguda.Natura morta amb fruites, ocells i un mico, 1615-1620.Natura morta amb formatges, carxofa i cireres, cap al 1625.Natura morta amb cranc, gambes i llagosta, 1630.Flors en un vas roemer amb un ratolí de camp i una espiga de blat, data desconeguda.