Los abrazos prohibidos és una cançó escrita pel grup Vetusta Morla i cantada per: Luz Casal, Eva Amaral, Ismael Serrano, Nacho Vegas, Iván Ferreiro, Joaquín Sabina, Kase.O, Leiva, Alice Wonder, Andrés Suárez, Carlotta Cosials (Hinds), Christina Rosenvinge, Dani Martín, Depedro, Maika Makovski, Marwan, Nina de Juan (Morgan), Rozalén, Santi Balmes y Xoel López. Tots els beneficis que se'n derivin estan destinats al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per contribuir a la investigació del coronavirus SARS-CoV-2.Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos.Por los ángeles de alas blancas del hospital.Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa,y luchan porque nadie muera en soledad.Por esas centinelas que no duermen.Para que el enfermo sueñe que va a despertar.Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo,moviendo las camillas del peligro como un vals.Por los que hacen del trabajo suciola labor más hermosa del mundo,y pintan de azul la oscuridad.Cada noche aplaudimos en los balcones,la muerte huye con sus dragones,callamos al silencio un día más.Nunca olvidaremos vuestro ejemplo,nunca olvidaremos la dedicación.Nunca olvidaremos el esfuerzo,vuestro amor es nuestra inspiración.Por los que nunca miran el reloj mientras curan.Por los que hacen suyas las heridas de los demás.Por los que merecen los abrazos prohibidos.Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.Por los que hacen del trabajo suciola labor más hermosa del mundo,y pintan, y pintan de azul la oscuridad.Cada noche aplaudimos en los balcones,la muerte huye con sus dragones,callamos la boca al silencio un día más.Porque ya os habéis ganado a pulsoel aplauso más largo del mundo, respeto y dignidad.Cada vez que salimos a los balconesel miedo huye con sus dragonesy callamos al silencio un día más.Supervivientes sí, maldita sea,nunca me cansaré de celebrarlo.