El Macba, molt a veure

Foto: Macba

El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i, tradicionalment, el Macba ho celebra amb una jornada de portes obertes i una agenda plena d'activitats especials. Enguany, però, el museu transforma aquesta commemoració en virtual, i ho fa sota el lema "Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió" amb aquestes propostes que ens permeten gaudir d'una visita al Macba diferent i des de casa.El Macba inaugura un nou cicle audiovisual amb Singularity, una obra del cineasta Albert Serra que es va presentar al pavelló català de la Biennal de Venècia del 2015. Serra repensa la relació contemporània dels humans amb les màquines i la mateixa idea de civilització a partir del concepte de singularitat, un terme procedent de la matemàtica reinterpretat a través dels entorns foscos de la mineria i la prostitució.Singularity es podrà veure durant tot el dia 18 de maig al canal de YouTube del Macba , i Abert Serra la presenta així.Delfina Aliaga i Marc Tapia parlen sobre l'humor a una de les tres videoprojeccions de què consta originalment Deaf Ears, un projecte d'Antoni Abad en què persones sordes dialoguen en la llengua de signes catalana (LSC) sobre diversos temes. El vídeo, que es podrà veure durant tot el dia 18 de maig al Canal de Youtube del Macba , és el punt de partida sobre què girarà la conversa que mantindran el mateix Abad amb Ferran Barenblit i Cristina Bonet.La conversa, oberta a la participació del públic, es podrà seguir en streaming a través d' aquest enllaç a les 18 h i serà subtitulada simultàniament en l'idioma original (català) i interpretada en LSC.Degut a l'emergència sanitària per la Covid-19, el museu està tancat al públic. És, doncs, un museu que no es pot veure. Però inclús en condicions normals, hi ha una part que el públic no veu, com les sales que esperen buides entre canvis d'exposicions. Res a veure és el nom que rep una línia de recerca dins dels programes educatius i d'accessibilitat del MACBA que se centra en la visualitat de l’art contemporani i el qüestionament del privilegi, del sentit i dels límits de la percepció visual.El Macba proposa un recorregut per diferents continguts del museu per reflexionar sobre la visualitat i qüestionar la centralitat de la mirada i de la "presència" de l'obra d'art.Al Els nens i les nenes del barri, el Macba reuneix els infants del Raval amb l'artista Cristina Fraser per tal que experimentin, oberts a la imaginació i deslliurats de normes. És un taller que busca treballar en comunitat, sent sensibles a l'art i els desitjos dels altres. Per celebrar el Dia Internacional dels Museus, el Macba s'agafa al lema d'enguany, "Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió" i convida a participar en el procés de treball d'aquest taller extraescolar amb les autoconstruccions que es poden fer a casa. Una hamaca de llençols? Una cova matalàs? Tot s'hi val. Per participar-hi només cal inscriure's aquí