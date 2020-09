El Júpiter de Holst

Gustav Holst, cap al 1921 Foto: Herbert Lambert / Wikimedia Commons

Gustav Holst va néixer a Cheltenham, al Regne Unit, el 21 de setembre de 1874 i va morir a Londres el 25 de maig de 1934. D'origen suec (el seu nom de naixement era Gustavus Theodor Von Holst), va aprendre a tocar el piano de ben petit amb la seva germana, però una neuritis que li afectava una mà va fer que canviés aquest instrument pel trombó, al qual les seves circumstàncies físiques s'adaptaven amb més facilitat. Holst va ser professor i compositor, i, malgrat que la seva llista d'obres és extensa i diversa, la composició pel qual és més conegut és la suite orquestral The Planets (Els planetes).La suite, que va ser escrita entre 1914 i 1916, consta de set moviments, cadascun d'ells dedicat a un planeta. Segons sembla, l'interès de Holst per aquests cossos celestes era més proper a l'astrologia que a l'astronomia, i per això l'ordre dels moviments no és el mateix que el del sistema solar, la Terra no hi apareix i el subtítol de cada part fa referència a les preteses influències en el comportament i el caràcter que els atribueix l'astrologia. Veiem com Gustav Holst va retratar Júpiter, el portador de l'alegria, interpretat per la BBC Symphony Orchestra, sota la batuta de la directora Susanna Mälkki.