Solucions culturals a la pandèmia

Catorze recomana Mutare SOS , el cicle de tallers en línia que organitza la Fundació Carulla per cocrear solucions a les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19. El cicle constarà de sis sessions, i les tres primeres seran el 28 de maig i el 2 i el 9 de juny de 2020.L'actual crisi sanitària tindrà profundes conseqüències socials i un gran impacte en el sector cultural. Aquesta realitat que s'aproxima, farà necessàries solucions creatives i per això la Fundació Carulla, fa una crida als sectors cultural i social a participar al cicle Mutare SOS. Les tres primeres sessions posen el focus en els museus: Museus i transformació educativa (28 de maig), Museus i transformació econòmica (2 de juny) i Museus i transformació social (9 de juny). La segona fase, que tractarà sobre les necessitats i oportunitats dels creadors i creadores culturals, serà a finals de juny i durant el juliol.Les sessions s'iniciaran amb una intervenció o diàleg amb persones expertes i seguiran amb el debat, comentaris i propostes dels participants, que hi podran participar responent enquestes en línia i també a través del xat. Per assistir als tallers cal inscriure's gratuïtament a cada sessió a través d' aquest enllaç. el cicle de tallers Mutare SOS en línia, a través de Zoom.el 28 de maig, el 2 de juny i el 9 de juny de 2020.