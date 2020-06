Quantes coses més han de passarper fer caure el tel dels nostres ulls,per despullar-nos de l'orgulli saber el que som de veritat.Poc a poc ens hem acostumat a no dir resi el desconsol va penetrant com un ganivet.Estem en mans d'il·luminats en la foscor,traficants de la legalitat.Estem en mans d'il·luminats en la foscor,proxenetes de la impunitat.Saps que no podem estar callats ni un segon mésperquè la corda es va tensanti ens crema la pell.Com totes les pedres d'aquest riu,a força d'anar a contracorrentens resistim a ser un sedimenti ens hem tornat més forts.Com totes les pedres del camí,el temps ens ha canviat lentament.Els riures que mostràvem innocentssón fulles de tardor,són fulles de tardor.Com totes les pedres d'aquest riu,a força d'anar a contracorrentens resistim a ser un sedimenti ens hem tornat més forts.Com totes les pedres del camí,el temps ens ha canviat lentament.Els riures que mostràvem innocentssón fulles de tardor,són fulles de tardor,són fulles de tardor.