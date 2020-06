Tothom a bord!

Foto: Museu Marítim de Barcelona

Catorze recomana totes les exposicions que es poden visitar al Museu Marítim de Barcelona , que, després del tancament forçat per l'estat d'alarma, torna a obrir les portes a partir del 22 de juny de 2020. El museu ha pres totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels seus visitants (les podeu consultar aquí ) i fins al 8 de juliol ofereix un descompte del 50% en l'import de les entrades.Les Drassanes Reials, amb més de set segles d'història, són la seu del Museu Marítim de Barcelona, que torna a acollir els visitants amb una àmplia mostra de testimonis de la relació històrica dels humans amb el mar. A més de la seva col·lecció permanent, el museu ofereix diverses exposicions temporals com Cants de sirena , dedicada a la por i la fascinació provocada pel mar en les persones que l'han navegat, que es podrà visitar fins al 27 de setembre. A més dels espais exposicitius, el Museu Marítim de Barcelona també reobre la seva biblioteca i els arxius de consulta però amb servei de cita prèvia. En podeu consultar les condicions en aquest enllaç les exposicions del Museu Marítim de Barcelona a l'Avinguda de les Drassanes, s/n, Barcelona.a partir del 22 de juny de 2020.