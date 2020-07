Juan Marsé: «Mai he volgut representar a ningú més que a mi mateix»

L'escriptor Juan Marsé va néixer a Barcelona el 8 de gener del 1933 i ha mort, també a la seva ciutat, el 18 de juliol del 2020. Va ser un dels grans autors de la generació dels 50, autor de novel·les memorables com Últimas tardes con Teresa i Si te dicen que caí. Indomable, insubornable, va donar veu als humils i va crear personatges antològics com el Pijoaparte. Reproduïm 14 idees extretes del discurs que va pronunciar l'any 2008 en rebre el premi Cervantes. Foto: ACN

Yo podía quizás haber sido, lo digo sin un ápice de sarcasmo, el "escritor obrero" que al parecer faltaba en el prestigioso catálogo de la editorial.No me siento a gusto manejando teorías acerca de la naturaleza o la finalidad de la ficción.No me considero un intelectual, solamente un narrador.Procura tener una buena historia que contar, y procura contarla bien, es decir, esmerándote en el lenguaje.Será el buen uso de la lengua, no solamente la singularidad, bondad u oportunidad del tema, lo que va a preservar la obra del moho del tiempo.Soy del parecer que más de la mitad de lo que hoy entendemos por cultura popular proviene y se nutre de lo que no merece ser visto ni oído en la televisión.Hay quien piensa que ser un catalán que escribe en lengua castellana. Yo nunca vi en ello nada anormal. Y aunque creo que la inmensa mayoría comparte mi opinión, hay sin embargo quien piensa que se trata de una anomalía.La dualidad cultural y lingüística de Catalunya que tanto preocupa, y que en mi opinión nos enriquece a todos, yo la he vivido desde que tengo uso de razón.En todo caso, con el nombre que tengo, con éste o con cualquier otro, nunca he querido representar a nadie más que a mí mismo.En casa de mis padres, en la postguerra, apenas había una docena de libros. Antes hubo muchos en lengua catalana, según mi madre, pero, después de una purga preventiva por razones de seguridad, sólo quedaron dos.La primera lectura completa del Quijote fue, por supuesto, una experiencia especial. Si recuerdo bien, al tercer intento lo leí de cabo a rabo.Yo soy ante todo un lector de ficciones, un amante incondicional de la fabulación.Gracias a las ratas de la Barcelona gris, penitente y mísera de los años cuarenta, el cine propició y redobló mi natural tendencia a la hipnosis ante cualquier género de fabulación. Cuando uno era todavía un mozalbete presumido, ir al cine era algo que formaba parte de la cultura popular, un rito semanal en el que participaba toda al familia, toda la comunidad.Sabemos que el olvido y la desmemoria forman parte de la estrategia del vivir. Hay una memoria compartida, que no debería arrogarse nadie, una memoria que fue durante años sojuzgada, esquilmada y manipulada. Un escritor no es nada sin imaginación, pero tampoco sin memoria, sea ésta personal o colectiva. No hay literatura sin memoria.