Joseph Conrad i l'aventura de la vida

Joseph Conrad va néixer el 3 de desembre del 1857 a Berdychiv (Imperi rus) i va morir el 3 d'agost de 1924 a Bishopsbourne (Anglaterra). Recordem l'escriptor, autor d'obres com El cor de les tenebres i Lord Jim, amb 14 reflexions que giren al voltant de la vida.Creia que era una aventura i en realitat era la vida.Vivim igual que somiem: sols.Enfronta-t'hi, sempre enfronta-t'hi. Perquè l'única manera de resoldre un problema és enfrontar-s'hi.La ment d'un home és capaç de tot, perquè tot està en ella: el passat i el futur.Potser la vida només és això: un somni i una por.Les paraules, com és ben sabut, són les grans enemigues de la realitat.La imaginació, i no la invenció, és la mestra suprema de l'art i de la vida.Suposo que aquells que no fan res són lliures de no cometre errors.Jutja un home tant pels seus amics com pels seus enemics.La força d'un només és un accident derivat de la debilitat dels altres.Tota època és nodreix d'il·lusions. Si no, els homes renunciarien aviat a la vida i aquest seria el final del gènere humà.El valor d'una frase està en la personalitat de qui la diu. Perquè res de nou dirà un home a una dona.No m'agrada el treball, però sí que aprecio el que pot oferir: l'oportunitat de descobrir-te tu mateix.Principis? Els principis no són suficients. Només són vestits, draps que volen a la primera sacsejada.