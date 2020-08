Els amors de Bouguereau

William-Adolphe Bouguereau

William-Adolphe Bouguereau va néixer a La Rochelle el 30 de novembre de 1825, i hi va morir el 19 d'agost de 1905. Va ser un dels pintors més representatius de l'academicisme francès, un estil de marcat esperit formalista fruit de la influència que tenien les acadèmies artístiques de l'època. Bouguereau, reconegut i lloat, va centrar la seva producció en temes mitològics i religiosos, i en nus i retrats femenins. Ens apropem a la seva obra fent un recorregut cronològic per aquestes 14 pintures.Igualtat davant la mort, 1848.Dante i Virgili a l'infern, 1850.Nimfes i sàtir, 1873.La Mare de Déu del consol, 1875.El naixement de Venus, 1879.Noia defentsant-se d'Eros, 1880.El cant dels àngels, 1881.L'Aurora, 1881.El vespre, 1882.Dues banyistes, 1884.La lliçó difícil, 1884.El primer dol, 1888.Cupido moll, 1891.L'Amor vola, 1901.