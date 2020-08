Foto: Facebook Cesaria Evora

Quem mostra' bo esse caminho longe,quem mostra' bo esse caminho longe,esse caminho pra São Tomé?Quem mostra' bo esse caminho longe,quem mostra' bo esse caminho longe,esse caminho pra São Tomé?Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Si bô 'screvê' me 'm ta 'screvê be,si bô 'squecê me 'm ta 'squecê be,até dia qui bô voltà.Si bô 'screvê' me 'm ta 'screvê be,si bô 'squecê me 'm ta 'squecê be,até dia qui bô voltà, sodade.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Quem mostra' bo esse caminho longe,Quem mostra' bo esse caminho longe,Esse caminho pra São Tomé?Quem mostra' bo esse caminho longe,Quem mostra' bo esse caminho longe,Esse caminho pra São Tomé?Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Si bô 'screvê' me 'm ta 'screvê be,si bô 'squecê me 'm ta 'squecê be,até dia qui bô voltà.Si bô 'screvê' me 'm ta 'screvê be,si bô 'squecê me 'm ta 'squecê be,até dia qui bô voltà, sodade.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.Sodade, sodade,sodade dessa minha terra, São Nicolau.