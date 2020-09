Una de les obres de Piero Sacchetto incloses a l'exposició

Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana l'exposició Només d'anada , de l'artista italià Piero Sacchetto, que es podrà veure al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí fins al 10 de gener de 2021, gràcies a la col·laboració amb el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya Piero Sacchetto és pintor, filòsof de l’educació i pedagog i les seves obres tracten el fet migratori a partir de pintura, colors i materials que combina per intentar copsar aspectes que sempre hi són presents. Aquestes obres neixen del fort impacte que li va causar la lectura del llibre Solo Andata (2014) d’Erri De Luca. L'exposició inspira el Pla Educatiu d’Entorn 2020-2021 de l’Espluga de Francolí, que se centrarà en migracions, sostenibilitat i comunitat. Només d’anada passa a formar part d’una proposta educativa transversal que aborda el fenomen migratori i al que vol donar una resposta integrada i comunitària, coordinant i dinamitzant accions educatives en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.Només d'anada s'inaugura el divendres 18 de setembre de 2020 a les 19:30 h seguint els protocols de seguretat en relació al Covid-19. L'accés a la inauguració és gratuït però cal reservar prèviament una entrada per garantir l'aforament controlat i la seguretat de tots els assistents.l'exposició Només d'anada al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.fins al 10 de gener de 2021.