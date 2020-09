El geni de Jaco Pastorius

Foto: Facebook Jaco Pastorius

Jaco Pastorius va néixer l'1 de desembre de 1951 a Norristown, Pennsylvania. Seguint les passes del seu pare, va aprendre a tocar la bateria fins que, als tretze anys i per conseqüència d'una lesió al canell, va haver de canviar d'instrument i va abocar-se al baix elèctric. Pastorius va formar part de Weather Report i va tocar amb altres grans músics com Joni Mitchell, Herbie Hancock o Toots Thielemans. És conegut pel so particular del seu baix, un Fender Jazz Bass al qual va treure els trasts, i és considerat un dels baixistes més influents i reconeguts del món.Una severa addicció a les drogues va empitjorar el trastorn bipolar que patia i el seu comportament va esdevenir erràtic i autodestructiu. Jaco Pastorius va morir el 21 de setembre de 1987, amb només 35 anys, pels danys que va patir en una baralla a l'exterior d'un local musical de Florida. El recordem veient-lo tocar en directe Portrait of Tracy, una de les seves composicions, i amb el documental del 2015 Jaco, dirigit per Paul Marchand i Stephen Kijak.