No el veus però hi és

Fa molts dies que no es veuen i decideix fer una visita al seu avi, però no s'ha adonat que té un no-sé-què enganxat a la cara. La bullidora d'aigua, els tiradors de les portes dels armaris, l'aixeta, el telèfon... No acabem de ser conscients de la quantitat d'objectes i superfícies amb què tenim contacte al llarg del dia, o tan sols en l'estona que es triga a preparar un te. El govern d'Escòcia ha llançat aquesta campanya per recordar que, de moment, nosaltres mateixos som la millor arma contra la propagació del SARS-CoV-2.