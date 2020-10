Sobre les violències contra les dones

Sabates vermelles per denunciar la violència contra les dones Foto: Plataforma unitària contra les violències de gènere

Catorze recomana Violències contra les dones , la nova sessió del cicle de debats sobre feminisme que impulsa la Universitat de Barcelona. Tindrà lloc el dimarts 27 d'octubre a les 17 h i es podrà seguir gratuïtament a través del canal de YouTube de la Universitat Després de les sessions dedicades a com la biologia i les construccions socials modifiquen el cervell i el significat de ser feminista, el nou debat del cicle Feminisme(s) tracta la història, realitat i conseqüències de totes les violències contra les dones. Hi participaran Paz Francés Lecumberri, penalista i criminòloga de la Universitat Pública de Navarra; Elena Losada, professora de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB i experta en novel·la criminal escrita per dones, i Dolors Molas, professora de la Facultat de Geografia i Història de la UB que ha estudiat les violències contra les dones en diverses etapes històriques. El debat serà moderat per la periodista Mayka Navarro. Violències contra les dones , la nova sessió del cicle Debats UB: Feminisme(s) al canal de YouTube de la Universitat de Barcelona.el dimarts 27 d'octubre de 2020 a les 17 h.