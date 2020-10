«La festa de Venus», 1636-1637, Peter Paul Rubens.

A l'aeroport de Brusel·les hi ha un mapping, fet per l'estudi Skullmapping i dirigit per Filip Sterckx, que ens ha deixat amb la boca oberta. Un àngel s'escapa del quadre La festa de Venus, de Rubens, i, davant dels ulls dels passatgers, campa com vol i apuntant on vol les seves fletxes.