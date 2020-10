Dialèctica i teatre per educar en valors

Foto: freepik

Catorze recomana La dialèctica i el teatre com a mitjans d’educació per la ciutadania , una formació gratuïta i en línia que organitza WusMed en el marc del projecte EAR , i que tindrà lloc els dies 14 de novembre i 19 de desembre de 2020 de 9:30 h a 12:30 h.Es pot fomentar valors clau com la pau, la democràcia, la llibertat i la tolerància entre els joves a través del teatre i dialèctica? És el que es proposa el programa d'aquest curs, que en la seva segona edició s'adapta a les circumstàncies i necessitats de la pandèmia i es transforma en una formació en línia. Paula Palomeras, llicenciada en filologia clàssica i professora de secundària durà a terme la formació educativa i Cisco Cruz, llicenciat en Art dramàtic per l'Institut del Teatre, serà el responsable de la formació teatral.EAR és un projecte educatiu europeu que pretén implementar un mètode capaç de promoure la interacció eficaç i constructiva amb els altres, el pensament crític, i l'actuació socialment responsable i democràtica. L'objectiu de la proposta és proporcionar als participants les habilitats necessàries per qüestionar-se i desafiar les idees preestablertes mitjançant tècniques de teatre que promouen la participació activa de la ciutadania.la formació La dialèctica i el teatre com a mitjans d’educació per la ciutadania en línia.els dies 14 de novembre i 19 de desembre de 2020 de 9:30 h a 12:30 h.