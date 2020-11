Adrienne Rich

Et preguntes si em sento sola:Està bé, sí, em sento solacom l'avió que vola solitari seguintel curs que li marca la ràdio, cercantenllà de les Rocosesels passadissos blausd'un camp d‘aterratge a l'oceà.Vols preguntar si em sento sola?Sí, és clar, solacom la dona que condueix per un paísdia rere dia, deixant enrere,quilòmetre rere quilòmetre,petites ciutats on hauria pogut aturar-sei viure i morir, sola.Si em sento soladeu ser la solitudde despertar primer, de respirarel primer fred alè de l'alba a la ciutat,de ser la que està despertaen una casa embolcallada en son.Si em sento solaés amb la barca de rems que el gel reté a la costaen la darrera llum roja de l'anyque sap el que és, que sap que no és nigel ni fang ni llum d'hivernsinó fusta, amb el do de cremar.De Cares a la finestra 20 dones poetes de parla anglesa del segle XX , Ausa, Sabadell, 1993, traduït per Montserrat Abelló.