La dignitat segons Albert Camus

El llibre Brevario de la dignidad humana (Plataforma Editorial) és un homenatge a la trajectòria intel·lectual i vital d'Albert Camus (7 de novembre de 1913 - 4 de gener de 1960). S'hi recullen fragments, escollits per Elisenda Julibert, de novel·les, assajos i diaris de l'escriptor i filòsof francès. En llegim catorze.L'error consisteix a creure que existeixen condicions per a la felicitat. L'únic que importa és la voluntat de ser feliç. [La mort heureuse. pàg. 147-148]Aquell que humilia el treball humilia la intel·ligència, i a la inversa. [Le pain et liberté, pàg. 798]La compassió no exclou el càstig, sinó que suspèn la condemna definitiva. Li repugna la mesura definitiva, irreversible. [Réflexions sur la guillotine, pàg. 1.052]La verdadera generositat amb l'avenir consisteix a donar-ho tot en el present. [L'Himme révolté, pàg. 707]En aquesta terra hi ha plagues i víctimes i, en la mesura del possible, cal negar-se a estar amb la plaga. [La peste, pàg. 256]En no ser estimat només hi ha mala sort, però en no estimar hi ha desgràcia. [L'Éte, Retour à Tipasa, pàg. 873]La guerra no és bona, perquè vèncer un home és tan amarg com ser vençut. [Le premier homme, pàg. 173]No és cert que el cor es gasti (sinó el cos, que ens enganya). [Carnets, III, pàg. 23]L'art és la distància que el temps dona al patiment. [Carnets, II, pàg. 110]Per tal que un pensament canviï el món primer ha de canviar la vida del seu autor. Ha de convertir-se en exemple. [Carnets, II, pàg. 162]No queixar-se. No fer valer el que som ni el que fem. I, en donar, considerar que hem rebut. [Carnets, III, pàg. 260]Quan hem vist una sola vegada resplendir la felicitat al rostre d'algú que estimem, descobrim que no pot existir per a l'home cap altra vocació que la d'originar aquesta llum en els rostres que l'envolten. [Carnets, II, pàg. 274].Voldríem que els qui ens comencen a estimar ens haguessin conegut tal com érem abans de trobar-los, perquè poguessin apreciar el que han fet de nosaltres. [Carnets, III, pàg. 194]El que faria falta: no només estimar algú sense demanar-li res, sinó fins i tot estimar algú que no ens donés res. [Carnets, III, pàg. 211]© Albert Camus© selecció de fragments i traducció al castellà a càrrec d'Elisenda Julibert© Plataforma Editorial, 2013