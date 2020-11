El «Boig per tu» de la Marató

La Marató del 2020 està dedicada al Covid-19. Una de les cançons que formaran part del disc és el Boig per tu: aquest any en fa trenta que Pep Sala, Carles Sabater i Joan Capdevila van escriure aquesta declaració d'amor adreçada a un impossible: la lluna. La canten el cantautor nord-americà Jackson Browne, que aquest març va patir i superar el coronavirus, i que és conegut per haver creat clàssics com Take it Easy. També hi participen les veus de Jonathan Argüelles i de Pep Sala (del projecte Sau30), i de Judit Neddermann. La cançó s'interpreta en tres idiomes per mostrar que el Covid-19 ha arribat a tot arreu. Us n'oferim un avançament.On the wet sand I wrote:nena, I'm crazy for you,I spend the daywaiting for the night.Em quedaré atrapatebri d'aquesta llum,servil i acabat,boig per tu.Sé molt bé que des d'aquest barjo no puc arribar on ets tu,y aunque dentro de mi copa estáreflejada tu fría luz.La beberé.Still waiting you crazy,Boig per tu.