Stephen King

Si vols escriure, sobretot has de fer dues coses: llegir i escriure molt. No t'ho pots estalviar, em temo, no hi ha drecera.Quan llegeixes prosa dolenta, aprens més clarament què és el que no has de fer.Llegim per experimentar la mediocritat i la merda pura, per poder-les reconèixer quan treuen el nas en la nostra escriptura i així poder-les evitar. També llegim per batre'ns amb els millors, amb els genials, per tenir idea d'on es pot arribar. I llegim per conèixer nous estils.Fins que no tinguis el teu propi espai, serà molt difícil això de posar-te a escriure de debò.Ara ve la gran pregunta: de què escriuràs? I la resposta, igual de gran: del que et vingui de gust. El que sigui... mentre sigui de veritat.Al meu parer, els relats i les novel·les tenen tres parts: la narració, que fa avançar la història del punt A al punt B i, finalment, al punt Z; la descripció, que crea una realitat sensorial per al lector; i el diàleg, que dona vida als personatges amb la seva veu.Potser et preguntes on para la trama. La resposta –com a mínim la meva– és enlloc. [...] Desconfio de les trames per dues raons: la primera, en general, les nostres vides no en segueixen cap, fins i tot quan t'esforces a prendre les precaucions més assenyades i ho planifiques tot de dalt a baix; la segona, perquè considero que una trama planificada i l'espontaneïtat de la creació són incompatibles.El més important que sé sobre l'art d'escriure és que les històries es fan pràcticament soles, elles mateixes. La feina d'un escriptor és donar-los camp per córrer (i transcriure-les, esclar).La descripció fa que el lector participi sensorialment de la història. A descriure bé, se n'aprèn, i potser per això és necessari que llegeixis i escriguis molt si vols aconseguir-ho.Com amb la resta d'aspectes de la narrativa, la clau per escriure bons diàlegs és la sinceritat. I si les paraules que poses en boca dels personatges et surten amb sinceritat, descobriràs que t'exposes a rebre moltes crítiques. [...] Hi ha gent que no vol sentir la veritat, i tant, però això no és problema teu. Sí que ho seria pretendre escriure sense voler anar al fons.Tot el que he explicat sobre els diàlegs es pot aplicar a la construcció de personatges. Es tracta, ras i curt, de parar atenció al comportament de la gent que t'envolta i explicar la veritat del que has vist.No es pot agradar sempre a tots els lectors, de fet, no es pot agradar sempre ni a una part dels lectors, però hauries d'intentar, de debò, agradar a algun lector en algun moment. Em sembla que això ho va dir William Shakespeare.Crec que cada història demana un ritme determinat i no sempre és veloç. Ara, ves amb compte: si vas massa lent, fins i tot al lector més devot se li pot acabar la paciència.Quan escrius un llibre, et passes dies seguits examinant i identificant arbres. Quan acabes, has de tirar enrere i mirar el bosc. No cal que tots els llibres estiguin plens de simbolisme, ironia o musicalitat (ei, per alguna cosa n'hi diuen prosa), però a mi em sembla que cada llibre (almenys els que val la pena llegir) tracta d'algun tema. Durant la primera versió, o just en acabar-la, has de decidir de què va. En la segona versió –o les següents– has de fer més evident encara el tema. Això potser demana grans canvis i revisions. El resultat, per a tu i per al lector, serà una història més nítida i coherent. Quasi mai no falla.*Fragments extrets d' Escriure , publicat per L'Altra Editorial i traduït per Martí Sales.