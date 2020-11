Amin Maalouf i el col·lapse del món

Foto: Catorze

L'escriptor Amin Maalouf

Què fa un escriptor quan el món l'inquieta i el desconcerta? Escriure, és clar. L'escriptor Amin Maalouf, nascut al Líban el 1949 i una de les plomes més brillants i clarividents de les lletres franceses, publica Uns germans inesperats (Alianza editorial), un thriller complex on combina la ciència-ficció, la "col·lapsologia" i la intriga amorosa i segueix el fil de la reflexió filosòfica i melangiosa que va començar l'any 1988 amb Les identitats que maten i va continuar el 2019 amb El naufragi de les civilitzacions.L'Alec, dibuixant quinquagenari, i l'Ève, novel·lista d'un sol gran èxit editorial mític, són els protagonistes d' Uns germans inesperats i els únics habitants d'un illot minúscul de la costa atlàntica. S'eviten fins que un dia tots els mitjans de comunicació deixen inexplicablement de funcionar i es veuen forçats a sortir. Què deu passar? ¿Pot ser que s'hagi produït una catàstrofe al planeta, després de tantes amenaces de conflicte nuclear i d'atemptats terroristes a gran escala? De mica en mica, l'Alec resoldrà el misteri, però per evitar un desastre global potser s'ha hagut de recórrer a solucions inesperades que faran que la Història ja no pugui reprendre el mateix curs.La novel·la de Maalouf, al voltant d'aquesta intriga, aborda temes molt seriosos, com el d'una ciència mèdica capaç de retardar indefinidament l'envelliment i la mort. Malgrat que va ser escrita abans de la pandèmia, hi ressona aquesta nostra actualitat desorientada i hi és present l'estat d'una Terra amenaçada com mai. Amb tot, l'autor el considera el seu llibre més optimista, una novel·la que confronta la deriva actual i s'inspira en els grans moments del passat, especialment en l'antiga Grècia, per trobar una nova fe en la humanitat.Amin Maalouf ha rebut distincions tan destacades com el Premi Goncourt per La Roca de Tanios, el Premi Aujourd’hui 2019 al millor llibre de geopolítica per El naufragio de las civilizaciones (Alianza Editorial, 2019), i el Premi Príncep d'Astúries 2010 en reconeixement a tota la seva obra i a la seva tasca per establir ponts entre Orient i Occident.Podeu llegir l'inici d'Uns germans inesperats en aquest enllaç © Éditions Grasset & Fasquelle, 2020.© de la traducció: Anna Casassas i Figueras, 2020.© Alianza Editorial, SA, Madrid, 2020.