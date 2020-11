Maradona no es una persona cualquiera,

es un hombre pegado a una pelota de cuero,

tiene el don celestial de tratar muy bien al balón,

es un guerrero.



Es un ángel y se le ven las alas heridas,

es la Biblia junto al calefón,

tiene un guante blanco calzado en el pie

del lado del corazón.



No me importa en qué lío se meta,

Maradona es mi amigo

y es una gran persona en el diez.

En el alma guardo la camiseta de Boca

que me regaló alguna vez.



Diego Armando estamos esperando que vuelvas

siempre te vamos a querer

por las alegrías que le das al pueblo

y por tu arte también.