Cada dia, quan ens llevem, ens posem el vestit de qui figura que hem de ser i amaguem el que creiem que potser no agrada o no acaba d'encaixar amb el món. Ho fa el protagonista d'aquesta animació feta amb la tècnica de l'stop-motion mentre sona Creep (que vol dir rar o estrany) de Radiohead. Nobody is normal (Ningú no és normal) l'ha dirigit Catherine Prowse i forma part d'una campanya de Childline, el servei d'assessorament i assistència telefònica per a infants i joves del Regne Unit.